https://it.sputniknews.com/20211119/stretta-anti-covid-in-austria-lockdown-totale-e-vaccino-obbligatorio-13818887.html

Stretta anti-Covid in Austria: lockdown totale e vaccino obbligatorio

Stretta anti-Covid in Austria: lockdown totale e vaccino obbligatorio

L'Austria sarà il primo Paese Ue ad introdurre l'obbligo vaccinale contro il Covid-19. Torna il blocco totale da lunedì per venti giorni, secondo quanto... 19.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-19T10:53+0100

2021-11-19T10:53+0100

2021-11-19T11:13+0100

austria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/13266519_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_feda6ba716375871b12209ccb7229639.jpg

"In Austria dall'1 febbraio del 2022 sarà imposto l'obbligo vaccinale alle persone che a quel giorno non avranno ricevuto alcuna dose del vaccino contro il Covid-19. Ad annunciarlo è il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg (OeVP) parlando da Innsbruck all'intera Nazione. L'Austria diventa il primo Paese dell'Unione Europea ad imporre il vaccino". Lo ha dichiarato in conferenza stampa il cancelliere Alexander Shallenberg dopo la riunione con i governatori delle 9 provincie austriache. Vienna reagisce in maniera drastica alla quarta ondata che sta flagellando il Paese mettendo a dura prova la sanità nazionale. Il lockdown per i soli non vaccinati, in vigore da lunedì, verrà esteso e generalizzato a tutti. Il blocco partirà da lunedì 22 novembre e durerà venti giorni per vaccinati e guariti, mentre proseguirà per chi non è immunizzato. L'Austria ha un tasso di vaccinazioni pari al 66% tra i più bassi dell'Europa Occidentale. La recrudescenza dei contagi ha spinto il tasso di incidenza a 971,5 casi ogni 100 mila abitanti. Le province più colpite dal virus sono Salisburgo e l'Alta Austria.

austria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

austria