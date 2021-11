https://it.sputniknews.com/20211119/scienziati-israeliani-inventano-un-dispositivo-che-identifica-le-bugie-analizza-muscoli-facciali-13828009.html

Scienziati israeliani inventano un dispositivo che identifica le bugie: analizza muscoli facciali

Scienziati israeliani inventano un dispositivo che identifica le bugie: analizza muscoli facciali

Gli scienziati dell'Università di Tel Aviv hanno creato una tecnologia sulla base di intelligenza artificiale (IA) che identifica le bugie mediante l'analisi... 19.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-19T22:05+0100

2021-11-19T22:05+0100

2021-11-19T22:05+0100

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/799/70/7997085_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2e1b9982f3ae7765540377cf373cc814.jpg

Il professor Dino Levi, l'ideatore della tecnologia innovativa, ha affermato che le macchine della verità contemporanee non sono affidabili perché qualsiasi persona può imparare a controllare il proprio polso e "ingannare" la macchina. Pertanto, è necessario trovare una tecnologia che sia più precisa nel rilevare le bugie."Il nostro studio si basa sull'ipotesi che i muscoli facciali si contorcono quando mentiamo e che finora nessun elettrodo è stato abbastanza sensibile da misurare queste contorsioni", cita il ricercatore il portale di notizie scientifiche EurekAlert.Nel corso dello studio gli scienziati hanno incollato adesivi con elettrodi sui volti dei partecipanti a due gruppi di muscoli facciali: I volontari si mettevano a sedere a coppie l'uno di fronte all'altro e uno di loro indossava le cuffie, in cui venivano costantemente pronunciate le parole "linea" e "albero".Tuttavia, quando una persona con le cuffie sentiva la parola "linea", doveva dire la parola "albero" al suo partner e viceversa. Vuol dire che ha apparentemente mentito, e il compito del suo partner era cercare di scoprire questa bugia. Poi i volontari cambiavano ruoli.Le previsioni dei ricercatori si sono confermate: i partecipanti non sono stati in grado di capire quando i loro partner hanno mentito con alcun significato statistico. Al contempo, i segnali elettrici emessi dagli elettrodi attaccati al viso hanno identificato le bugie con una precisione senza precedenti pari al 73%."Un'altra scoperta interessante è stata che le persone mentono attraverso diversi muscoli facciali: alcuni mentono con i muscoli delle guance e altri con le sopracciglia", ha aggiunto.I ricercatori credono che i risultati ottenuti avranno un effetto notevole in molti ambiti della nostra vita e che gli elettrodi diventeranno ridondanti, siccome il loro compito si potrà fare con un video software adatto.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60