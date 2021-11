https://it.sputniknews.com/20211119/ritorno-al-maccartismo-regolatrice-bancaria-usa-costretta-a-rinnegare-il-suo-passato-sovietico-13820400.html

Ritorno al maccartismo? Regolatrice bancaria USA costretta a rinnegare il suo passato ‘sovietico’

Ritorno al maccartismo? Regolatrice bancaria USA costretta a rinnegare il suo passato ‘sovietico’

Saule Omarova, scelta del presidente Biden per guidare l'Ufficio del controllore della valuta, ha dovuto affrontare giovedì un’arringa accusatoria, durante... 19.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-19T18:00+0100

2021-11-19T18:00+0100

2021-11-19T18:00+0100

mondo

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/13820375_0:15:800:465_1920x0_80_0_0_2cd67f7f8d8b785b7c9eddcebf8ba7c3.jpg

Il maccartismo fu un atteggiamento politico-amministrativo che riguardò la storia degli Stati Uniti nei primi anni cinquanta del secolo scorso, caratterizzato da un’esasperata contrapposizione nei confronti di persone e comportamenti ritenuti filo-comunisti, ma anche solo filo-socialisti, e per questo ritenuti automaticamente sovversivi, secondo un sillogismo mai dimostrato, ma dato per assioma.Il termine deve il suo nome al senatore Joseph McCarthy (1908-1957), che diresse la principale commissione per la repressione delle attività antiamericane, operando attacchi personali, assai spesso privi di fondamento, nei confronti di funzionari governativi, uomini di spettacolo e di cultura e chiunque da lui considerato comunista, e quindi pericoloso per lo stile di vita della società americana.Gli stessi americani finirono per chiamare quel fenomeno ‘caccia alle streghe’, per gli evidenti analogismi con il periodo più turpe della Santa Inquisizione. Un periodo buio della storia americana, al quale gli stessi americani si erano sempre augurati di non tornare.Eppure, quello che è accaduto giovedì di fronte alla Commissione bancaria del Senato, convocata per valutare la conferma alla carica di dirigente dell’Ufficio del controllo della valuta di Saule Omarova, la professoressa scelta dal Presidente Biden per ricoprire quella carica di regolatore, pare proprio un tuffo in quel triste passato.La Omarova è stata messa sulla ‘graticola’ dai senatori repubblicani, primi tra tutti il senatore John Kennedy, per il suo passato ‘sovietico’.La donna, nata in Kazakistan e studente a Mosca in gioventù, lasciò l’allora Unione Sovietica alla sua caduta, nel 1991. Ovviamente, come tutti i giovani al tempo, era iscritta al Konsomol, l'organizzazione giovanile legata al Partito Comunista.Il Konsomol, in pratica, era niente più che l'equivalente sovietico dei Boy Scout, dove i giovani venivano educati in una forte etica, allenati in abilità pratiche e prestavano servizio alla comunità. Naturalmente, lì veniva insegnata l’etica sociale, non certo quella capitalista. Ma, soprattutto, deve essere stato il collegamento con il partito comunista ad aver attirato l'interessea di Kennedy: ha insistito sul perché fosse iscritta a quell'organizzazione, per quale motivo non ha firmato un documento d'uscita dalla stessa, cosa c’era scritto sulla sua tesi di laurea consegnata a Mosca e tutta una serie di altre domande.Il senatore Kennedy non è stato affatto l’unico a puntare su questa linea di interrogatorio. Il senatore Thom Tillis, infatti, non è stato da meno, usando però un tono meno eccentrico.Il senatore Pat Toomey, infine, membro di rango del comitato, ha concluso l'audizione con un altro discorso, che ad alcuni potrebbe sembrare preconcetto:Nell'udienza di giovedì per valutare la sua conferma, la donna ha respinto le critiche mosse dalla Commissione bancaria del Senato, dichiarando la sua devozione al capitalismo americano. "Mi sono innamorata di questo paese e del suo popolo dal primo giorno", ha detto, affermando anche di apprezzare i "mercati dinamici e diversificati" degli Stati Uniti.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa