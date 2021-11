https://it.sputniknews.com/20211119/regioni-spingono-per-green-pass-rafforzato-che-premi-gli-immunizzati-governo-apre-al-confronto-13815448.html

Regioni spingono per Green Pass rafforzato che 'premi' gli immunizzati: governo apre al confronto

Regioni spingono per Green Pass rafforzato che 'premi' gli immunizzati: governo apre al confronto

Non si esclude un passaggio al modello austro-tedesco, dove il Green Pass viene rilasciato solo ai vaccinati e ai guariti dal coronavirus. 19.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-19T07:17+0100

2021-11-19T07:17+0100

2021-11-19T07:17+0100

italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/13488227_0:241:959:780_1920x0_80_0_0_c2cdb391656c6a18ef5b44d6ef326e3a.jpg

Con l'aumentare dei contagi da Covid-19 in Italia, cresce il numero dei presidenti di Regione che invocano il ricorso ad un doppio binario di misure di contenimento, generalmente più restrittive per i non vaccinati.E' questa la linea, ad esempio, del governatore della Liguria, Giovanni Toti, tra i promotori di un incontro urgente con l'esecutivo per discutere delle regole in vigore e del Green pass.Un confronto a cui il governo ha dato piena disponibilità, come confermato dal ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, che ha confermato l'apertura durante la conferenza Stato-Regioni.Verso una riduzione della durata del Green Pass?Sono attualmente due le misure urgenti che il governo sembrerebbe pronto ad adottare già la prossima settimana, per far fronte all'incremento del numero di infezioni: una riduzione della durata del green pass, che passerebbe da 12 a 9 mesi, e l'obbligo di terza dose di vaccino anti-Covid per il personale sanitario.La decisione, in questo senso, potrebbe arrivare la prossima settimana, quando il dossier arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri.Il modello austro-tedescoAncora poco chiare le eventuali, ulteriori misure più restrittive sul conferimento del Green Pass, magari sul modello di Austria e Germania.I due Paesi di lingua tedesca, che sono attualmente nel bel mezzo della quara ondata pandemica, hanno introdotto il cosiddetto il cosiddetto sistema 2G: geimpft (vaccinati) e genesen (guariti).Secondo i sostenitori di questa ipotesi, si tratterebbe di un modo per introdurre nuove restrizioni che non vadano a gravare troppo su chi si è immunizzato, come richiesto a gran voce da diversi governatori di Regione, tra cui su tutti Massimilano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Giovanni Toti (Liguria), Luca Zaia (Veneto), Attilio Fontana (Lombardia), Giuseppe Occhiuto (Calabria), Vincenzo de Luca (Campania), Donato Toma (Molise), Nicola Zingaretti (Lazio)

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, coronavirus in italia