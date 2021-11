https://it.sputniknews.com/20211119/rapporto-auditel-censis-piu-di-277-mln-di-tv-da-rottamare--in-italia-13825908.html

Rapporto Auditel-Censis, in Italia ci sono 27 milioni di tv da rottamare

Rapporto Auditel-Censis, in Italia ci sono 27 milioni di tv da rottamare

Quasi 6 mln di apparecchi si possono considerare oggetto di antiquariato, 8,4 mln non hanno i requisiti per il passaggio in HD, mentre per 12 mln non è... 19.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-19T21:11+0100

2021-11-19T21:11+0100

2021-11-19T21:11+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Rapporto Auditel-Censis, in Italia ci sono 27 milioni di tv da rottamare

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/11918073_0:212:2886:1835_1920x0_80_0_0_2951c91ea7eca571f311a5084d891923.jpg

Nelle case degli italiani ci sono più di 43 milioni di televisori ma oltre il 60% degli apparecchi è da rottamare. E' quanto emerge dal quarto rapporto Auditel-Censis intitolato "L'Italia multiscreen: dalla Smart Tv allo schermo in tasca, così il Paese corre verso il digitale", presentato questa mattina presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma. Il passaggio all'alta definizione avviato lo scorso 20 ottobre costringerà 12 milioni di famiglie a dire addio ai loro vecchi apparecchi, non compatibili con il digitale terrestre di seconda generazione, perché privi dello standard DVB-T2 con il nuovo sistema di codifica HEVC Main10.Quasi sei milioni di apparecchi, pari al 13,2% del totale possono quasi essere considerati oggetti di antiquariato perché acquistati più di 10 anni fa, mentre di 12 milioni di televisori non è risultato possibie risalire alla data di acquisto. Sono invece 8,4 milioni i televisori posseduti da 3 milioni di famiglie, senza i requisiti per il passaggio in alta definizione. In totale i televisori destinabili alla rottamazione sono 27 milioni e 700 mila, pari al 64,2%. Il 51,2% di famiglie che possiedono una TV potrà essere interessata alla rottamazione. Secondo il rapporto i televisori nelle case degli italiani sono 43 milioni e 100 mila. Il 96,9% delle famiglie possiede almeno un apparecchio, il 38,6% possiede solo un televisore, il 39,2% ne possiede due, il 14,6% ne ha tre. Solo 575 mila famiglie, pari al 2,4% del totale, non possiede né guarda la TV.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia