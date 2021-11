https://it.sputniknews.com/20211119/protesta-dei-lavoratori-ex-ilva-di-genova-fiom-posizione-chiara-contro-il-governo-13823784.html

Protesta dei lavoratori ex Ilva di Genova, Fiom: "Posizione chiara contro il governo"

I dipendenti di Acciaierie Italia chiedono il pagamento del premio di risultato del 3% e un incontro con il ministro Giorgetti. 19.11.2021, Sputnik Italia

"Governo e Mittal hanno cambiato gli accordi. Noi sfidiamo il governo a parlare chiaro". Lo ha detto ai giornalisti il coordinatore della Rsu dell'ex Arcelor Mittal di Genova, Armando Palombo, durante il corteo dei lavoratori, svolto dopo l'assemblea di fabbrica.I manifestanti hanno sfilato in corteo lungo la strada a mare Guido Rossa, fino a piazza Massena. "Il governo deve farsi sentire" è la loro richiesta. Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti aveva promesso entro il 25 ottobre un incontro con le parti, che non è mai avvenuto, nonostante la manifestazione nazionale unitaria a Roma il 10 novembre.I lavoratori chiedono l'intervento del governo, oggi azionista di Acciaierie Italia, chiedono al ministro Giorgetti di mantenere la parola data e convocare un tavolo al ministero, chiedono al ministro Orlando di far lavorare gli operai, paradossalmente in cassa integrazione in uno dei momenti più favorevoli del settore."Nel resto d'Europa - incalza Palombo - i governi con Mittal si mettono d'accordo per fare la transizione energetica con piani miliardari". In Italia, però, "il governo tace", nonostante sia "anche azionista" della società.La manifestazione si è chiusa poco prima delle 11:30. Inizialmente, era stato programmato anche un presidio sotto la direzione dello stabilimento "per chiedere perché non viene pagato il premio di risultato del 3%", come deciso in assemblea. Alla fine si è svolto solo un corteo per le vie di Cornigliano.

