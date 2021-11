https://it.sputniknews.com/20211119/presidente-a-ore-tutti-i-poteri-a-kamala-harris-mentre-biden-sara-sotto-anestesia-13826807.html

Presidente a ore: tutti i poteri a Kamala Harris mentre Biden sarà sotto anestesia

Presidente a ore: tutti i poteri a Kamala Harris mentre Biden sarà sotto anestesia

Il presidente degli Stati Uniti si sottoporrà ad un controllo medico di routine presso il Walter Reed Medical Center questo venerdì, alla vigilia del suo 79°... 19.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-19T17:04+0100

2021-11-19T17:04+0100

2021-11-19T17:04+0100

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0c/9414518_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_f1a37562e3f22c570344987b96371e79.jpg

l presidente degli Stati Uniti Joe Biden trasferirà temporaneamente i suoi poteri al vicepresidente Kamala Harris mentre è sotto anestesia per un imminente controllo medico. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. Il presidente avrà bisogno di un'anestesia totale per una colonscopia di routine.La Casa Bianca ha promesso di rilasciare in un secondo momento i risultati del check-up di Biden al Walter Reed Medical Center, ma ha assicurato che si tratta di una procedura "di routine". L'intervento svolgerà il 19 novembre prima del 79° compleanno di Biden.Il passaggio temporaneo del potere al vicepresidente a causa dell'incapacità di un presidente è stato ratificato per la prima volta nel 1965, dopo che il Congresso ha approvato il 25esimo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti. Secondo l'emendamento, il vicepresidente restituirà il potere al presidente una volta che il presidente si sarà risvegliato dall'anestesia.L'emendamento disciplina anche i casi in cui un presidente è reso permanentemente incapace: in questo scenario, un vicepresidente assume la carica di presidente per il resto del mandato. Il 25esimo emendamento è stato adottato per preservare la continuità del governo dopo l'assassinio del presidente John F. Kennedy nel 1963.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa