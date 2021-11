https://it.sputniknews.com/20211119/pfizer-chiede-alla-svizzera-di-approvare-il-suo-vaccino-anti-covid-anche-per-i-bambini-di-5-11-anni-13827083.html

Pfizer chiede alla Svizzera di approvare il suo vaccino anti-COVID anche per i bambini di 5-11 anni

Pfizer chiede alla Svizzera di approvare il suo vaccino anti-COVID anche per i bambini di 5-11 anni

L'azienda farmaceutica statunitense Pfizer ha presentato all'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) una domanda di omologazione del vaccino... 19.11.2021

Il regolatore elvetico spiega in una nota che dal 4 giugno 2021 il vaccino sviluppato da Pfizer è stato omologato in Svizzera per la prevenzione della malattia da COVID-19 per gli adolescenti a partire dai 12 anni.Il regolatore aggiunge che non appena i dati scientifici dimostrano che i requisiti di efficacia, sicurezza e qualità sono soddisfatti per questa fascia d’età, una decisione sull'estensione dell’indicazione sarà presa immediatamente.Nella giornata di ieri l'azienda farmaceutica Moderna ha chiesto a Swissmedic di poter vaccinare con il suo preparato anti-COVID Spikevax anche i bambini tra i 6 e gli 11 anni.Nel Paese sono autorizzati per l'uso i vaccini di Pfizer/BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson. A giungo, le autorità della Confederazione hanno autorizzato la vaccinazione contro il COVID-19 per i bambini dai 12 ai 15 anni. Il preparato di Pfizer/BioNTech ha ricevuto l'approvazione per l'uso nei bambini tra 12-15 anni all'inizio di giugno e Moderna ha ricevuto la stessa approvazione ad agosto.

