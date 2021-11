https://it.sputniknews.com/20211119/pentagono-niente-arruolamento-o-promozione-per-i-soldati-che-non-si-vogliono-vaccinare-13815624.html

Pentagono: niente arruolamento o promozione per i soldati che non si vogliono vaccinare

Pentagono: niente arruolamento o promozione per i soldati che non si vogliono vaccinare

I soldati statunitensi che si rifiutano di vaccinarsi contro il coronavirus saranno segnalati ed estraniati fino a quando non saranno completamente vaccinati... 19.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-19T09:07+0100

2021-11-19T09:07+0100

2021-11-19T09:07+0100

mondo

usa

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/09/72/097280_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_152427ae880b04c1ef7237aa499e0bac.jpg

"Autorizzo i comandanti ad estraniare dal servizio continuato tutti i soldati che rifiutano l'ordine del vaccino obbligatorio senza un'esenzione approvata o una richiesta di esenzione in sospeso", ha scritto il segretario dell'esercito Christine Wormuth nel memorandum pubblicato martedì. Oltre all'arruolamento e alla promozione, coloro che verranno segnalati per non essersi sottoposti al vaccino, perderanno anche il diritto a ricevere bonus e servizi o assistenza per le tasse scolastiche se studenti, si legge nel memorandum.Il 25 agosto, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin aveva emesso una direttiva generale per le vaccinazioni obbligatorie contro il COVID per tutto il personale del Dipartimento della Difesa.Secondo il Dipartimento della Difesa, circa il 70% del personale militare degli Stati Uniti, compreso il servizio attivo, la riserva e la guardia nazionale, è stato completamente vaccinato.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa, difesa