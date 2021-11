Novità dalla UE sul Green pass, potrebbe contenere informazioni sulla dose di richiamo

"Al momento si sta discutendo la questione con gli stati membri dell'Unione Europea, l'EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) e l'ECDC (Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie) per adattare le normative vigenti. Si sta anche parlando della durata del certificato COVID in generale: non è ancora stata approvata una data di scadenza. Forse nei prossimi giorni avremo maggiore chiarezza", ha affermato.