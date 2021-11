https://it.sputniknews.com/20211119/nato-stoltenberg-continuo-a-credere-al-dialogo-con-la-federazione-russa-13822112.html

NATO, Stoltenberg: "Continuo a credere al dialogo con la Federazione Russa"

NATO, Stoltenberg: "Continuo a credere al dialogo con la Federazione Russa"

Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, ritiene che sia ancora possibile instaurare un dialogo con la Russia per ridurre le tensioni. 19.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-19T15:59+0100

2021-11-19T15:59+0100

2021-11-19T15:59+0100

mondo

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/05/9619164_0:127:2852:1731_1920x0_80_0_0_6f1830bb97e4ddda71af458996957f52.jpg

"L'Atto fondativo dei rapporti fra NATO e Russia non funziona per via delle azioni della Russia... La Russia ha preso la decisione di sospendere il lavoro dei due uffici a Mosca e ha interrotto il lavoro della missione presso la NATO a Bruxelles. Ciò rende più complicata l'applicazione dell'Atto Fondativo, ma noi continueremo a lavorare sul dialogo. Anche se non crediamo nel miglioramento dei rapporti con la Russia nel breve termine, è necessario gestire i nostri rapporti complicati, per ridurre i rischi, per la trasparenza e per il dialogo sul controllo degli armamenti", ha affermato il segretario generale della NATO al vertice NATO Talk 2021, che si svolge a Berlino."Continuo a credere al dialogo con la Federazione Russa, ma mi rammarico che la Russia non abbia mostrato la volontà di aprire al dialogo con noi", ha detto.Lo scorso 6 ottobre, la segreteria della NATO ha formalmente notificato la parte russa a riguardo della decisione del segretario generale Stoltenberg di revocare l'accreditamento di otto collaboratori della rappresentanza permanente della Russia presso la NATO a partire dal primo novembre del 2021, nonché di ridurre, a partire dalla stessa data, il numero del personale diplomatico a dieci elementi.Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la NATO ha inceppato i meccanismi di dialogo con la Russia e che i rapporti con l'alleanza sono di natura opprimente.

https://it.sputniknews.com/20211113/russia-denuncia-attivita-militare-aggressiva-di-usa-e-nato-nel-mar-nero-minaccia-per-la-regione-13732008.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, difesa