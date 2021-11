https://it.sputniknews.com/20211119/lockdown-non-vaccinati-gelmini-una-proposta-di-buonsenso-13820085.html

Lockdown non vaccinati, Gelmini: "Una proposta di buonsenso"

La ministra per gli Affari Regionali ha parlato questa mattina a Radio 24 della situazione del Covid, Green pass, colori delle regioni ed eventuali nuove... 19.11.2021, Sputnik Italia

"Al momento non ci sono nuove restrizioni in vista", ma "se la situazione dovesse peggiorare dovremmo tenere in seria considerazione le istanze delle Regioni". Lo ha detto Mariastella Gelmini a Radio 24, parlando della pandemia da Covid-19.Per la ministra degli Affari Regionali l'ipotesi di restrizioni per i soli non vaccinati è "una proposta di buon senso". Nell'incontro con le Regioni la settimana prossima verranno verificati i numeri che il governo "sta monitorando in modo rigoroso". Al momento la situazione dell'Italia è migliore che in altri Paesi europei ma sta aumentando il numero di contagi, soprattutto nelle regioni in cui il numero di vaccinati è inferiore rispetto alla media nazionale. Sull'ipotesi di riduzione del green pass la validità "al momento resta di 12 mesi", ma "il governo è pronto a intervenire se ci fosse un parere del Cts" in tale senso, ricorda. "Lo strumento sta funzionando - conclude - il nostro Paese per una volta è un modello".

