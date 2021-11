https://it.sputniknews.com/20211119/india-neonata-di-appena-5-giorni-salvata-da-morte-certa-da-un-branco-di-gatti-13822218.html

India, neonata di appena 5 giorni salvata da morte certa... da un branco di gatti

India, neonata di appena 5 giorni salvata da morte certa... da un branco di gatti

I felini hanno iniziato a miagolare, volgendo l'attenzione dei passanti verso la presenza della piccola. 19.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-19T14:42+0100

2021-11-19T14:42+0100

2021-11-19T14:42+0100

mondo

india

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/12840626_0:382:2961:2048_1920x0_80_0_0_6408ff03a03e0e22efbc3d6fce7a2636.jpg

Sta facendo il giro del mondo la storia di una neonata di appena 5 giorni che, rischiando di annegare in un tombino situato sopra un canale fognario di scolo a Mumbai, è stata salvata dalla premura di un branco di gatti randagi, che hanno richiamato l'attenzione dei passanti.Gli abitanti della città indiana hanno infatti notato decine di felini radunati sul ciglio di una strada, che miagolavano senza sosta, trovando così la piccola e dando l'llarme.La bimba è stata quindi affidata alle cure del personale medico e le sue condizioni di salute sono state giudicate non preoccupanti.Al momento non è chiaro come la sfortunata piccola sia potuta ritrovarsi lì, dal momento che è stata trovata avvolta in un anonimo telo di cotone bianco.Presto, precisano inoltre i media locali, verrà avviata la procedura per dare in adozione la bambina.Il problema degli abbandoni di minore in IndiaIn India, la preferenza per i figli maschi ha dato origine alla nascita di milioni di ragazze "indesiderate", che spesso subiscono discriminazioni nelle loro comunità e vengono così abbandonate per strada.Particolare risonanza, nel Paese, riscosse, nell'ottobre 2019, il caso di una bambina di appena quattro giorni, che era stata salvata dopo essere stata trovata sepolta viva in un cimitero nel nord dell'India.

india

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, india