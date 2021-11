https://it.sputniknews.com/20211119/incidenza-covid-sale-a-98-rt-stabile-a-121-13818581.html

Incidenza Covid sale a 98, RT stabile a 1,21

Incidenza Covid sale a 98, RT stabile a 1,21

Rimane sempre sotto la soglia di rischio il tasso di occupazione delle aree mediche e delle terapie intensive. 19.11.2021, Sputnik Italia

Stando ai dati del monitoraggio settimanale eseguito della cabina di regia, l'incidenza settimanale del Covid a livello nazionale risulta essere in aumento, Nei giorni tra il 12 e il 18 novembre tale indicatore è infatti cresciuto fino a 98 per 100.000 abitanti, contro i 78 per 100.000 abitanti della scorsa settimana.Stabile, invece, l'indice di trasmissibilità Rt, che nel periodo rilevato continua ad attestarsi sugli 1,21.La situazione negli ospedaliSecondo il rapporto, è aumentato anche il livello di occupazione dei posti letto ospedalieri per Covid-19, con il 5,3% in terapia intensiva al 18 novembre, contro il 4,4% dell'1novembre, e delle aree mediche con il 7,1% al 18 novembre, contro il 6,1%% all'11 novembre.Cifre che, ad ogni modo, rimangono a livello nazionale sotto la soglia di rischio, stimata al 10% e al 15% rispettivamente.La percentuale dei positivi emersi tramite il regolare tracciamento dei contatti è stabile, mentre è aumentata la percentuale di casi diagnosticati attraverso le attività di screening.

