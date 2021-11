https://it.sputniknews.com/20211119/gli-animalisti-allattacco-del-jova-beach-party-2022-concerti-negli-stadi-non-nei-litorali-13827235.html

Jova Beach Party 2022, gli animalisti non voglioni sentire ragioni: “Concerti negli stadi non nei litorali”

Jovanotti ha presentato il singolo e il tour sulle spiagge, da Lignano a Castel Volturno, da Viareggio a Marina di Ravenna e in montagna, a Gressan. 19.11.2021, Sputnik Italia

Jova Beach Party 2022, gli animalisti non voglioni sentire ragioni: “Concerti negli stadi non nei litorali”

Partirà il 2 luglio da Lignano Sabbiadoro il Jova Beach Party 2022, che Lorenzo Jovanotti ha presentato oggi ed è già polemica per le location scelte. Ad attaccare i luoghi del tour estivo, che Jovanotti ha promesso sarà “un assembramento” senza mascherine e al 100% di capienza, gli animalisti dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa).Secondo l’Organizzazione i luoghi sono di particolare pregio e gli habitat potrebbero essere a rischio, mentre i concerti dovrebbero essere organizzati negli stadi, in luoghi dedicati.Sulla polemica nessuna risposta da parte di Jovanotti che sui suoi social ha preparato l’annuncio delle tappe e il lancio del suo nuovo singolo “Boom”, con diversi post.Gli animalisti: “Perché scegliere questi luoghi?”Per l’Oipa è incomprensibile la scelta del cantante.“Non comprendiamo come Jovanotti, che ha voluto dimostrare più volte la sua sensibilità per i temi dell’ambiente, insista nel voler portare in luoghi naturali migliaia di persone, veicoli, frastuoni, logistica. I grandi concerti vanno fatti negli stadi proprio per rispetto degli animali e dell’ambiente”.Per appurare che tutte le richieste abbiano valutato l’impatto reale dell’evento, l’Oipa chiederà l’accesso agli atti a tutti gli enti coinvolti nelle singole tappe della tournée per valutarne le conseguenze sulla biodiversità.A Castel Volturno dal 2019 spiaggia riqualificataE se gli ambientalisti protestano per i luoghi scelti e i possibili danni all’ambiente, una testimonianza che lascia sperare è quella di una delle tappe del tour, quella di Castel Volturno, già scelta nel 2019 e dove Jovanotti tornerà il 26 e 27 agosto."In molti, due anni fa mi dicevano che Castel Volturno era un luogo difficile, ma io ho difeso lamia scelta e alla fine ed è stata una giornata straordinaria", ha detto il cantante in conferenza stampa.Due anni fa alcune associazioni ambientaliste polemizzarono via social ritenendo che il concerto non fosse compatibile con la tenuta ambientale della spiaggia, in particolare con le sue dune. Per questo da quest'anno una commissione formata da rappresentanti del Comune, della TridentMusic (organizzatrice dei tour di Jovanotti), di Veragency (da 20 anni organizza in Campania i concerti di Jovanotti), di associazioni ambientaliste come WWF, Legambiente, Lipu eAssociazione Domizia, hanno già effettuato alcune riunioni per prevenire criticità e polemiche ma soprattutto alla luce dei numerosi nidi di tartaruga caretta-caretta scoperti quest'anno sulla spiaggia accanto al lido Fiore Flava Beach.

