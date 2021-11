https://it.sputniknews.com/20211119/elezione-presidente-della-repubblica-salvini-parla-con-berlusconi-centrodestra-sara-unito-13821020.html

Elezione presidente della Repubblica, Salvini parla con Berlusconi: "Centrodestra sarà unito"

Il segretario della Lega ha confermato l'impegno a presentare un candidato unitario del centrodestra per l'elezione del presidente della Repubblica, che... 19.11.2021, Sputnik Italia

Dopo le parole di Giorgia Meloni, che aveva fatto intendere come possibile un passo indietro di Silvio Berlusconi rispetto ad un'eventuale candidatura al Quirinale, il leader della Lega Matteo Salvini ha voluto fare il punto della situazione.Il numero uno del Carroccio ha quindi cercato di calmare le acque in casa centrodestra, confermando come Lega e Fi "sono insieme al governo" e quindi tra 62 giorni, al momento dell'elezione del nuovo capo dello stato, si cercherà di "fare una sintesi"."Mi sono ripromesso di entrare nel merito dopo Natale. Altrimenti comincia il tira e molla Draghi, Berlusconi… Io dico che il centrodestra sarà compatto", ha detto ancora l'ex ministro degli Interni.Sul tipo di figura da eleggere al Quirinale, Salvini sembra poi avere le idee decisamente chiare:La telefonata tra Berlusconi e SalviniIntanto, stando a quanto riportato da Fanpage.it, che cita fonti vicine al centrodestra, Berlusconi ieri avrebbe avuto una telefonata "lunga e cordiale" con Matteo Salvini.Il colloquio avrebbe toccato solo argomenti riguardanti la legge di bilancio e l'asse del centrodestra di governo. Non ci sarebbe stato invece, per il momento, alcun contatto tra Berlusconi e Meloni.Le parole della MeloniIeri, nel corso della presentazione dell'ultimo libro di Bruno Vespa, Giorgia Meloni aveva rilasciato delle dichiarazioni che hanno creato tumulto nel centrodestra tutto.Meloni, infatti, ha dato per archiviata la candidatura di Silvio Berlusconi al Colle, dopo che il Cavaliere aveva risposto all'appello del Partito democratico per trovare insieme il prossimo inquilino del Quirinale.

