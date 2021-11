https://it.sputniknews.com/20211119/draghi-ha-ricevuto-invito-di-putin-a-visitare-mosca---ambasciatore-ditalia-in-russia-starace-13822389.html

"Draghi ha ricevuto invito di Putin a visitare Mosca" - ambasciatore d'Italia in Russia Starace

"Draghi ha ricevuto invito di Putin a visitare Mosca" - ambasciatore d'Italia in Russia Starace

Sebbene un programma concreto per una visita di Draghi a Mosca non sia ancora stato fissato, Starace ha confermato che l'ipotesi è sul tavolo e che le parti vi... 19.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-19T13:53+0100

2021-11-19T13:53+0100

2021-11-19T13:53+0100

mondo

italia

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/13135398_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9c7dd20e17f3f973d7eb77c61cc0c44c.jpg

Il presidente del Consiglio potrebbe recarsi nel prossimo futuro a Mosca per una visita ufficiale nella Federazione Russa.A rivelarlo, in un'intervista all'AGI, è stato l'ambasciatore d'Italia nella Federazione Russa Giorgio Starace:Sulla LibiaNel corso dell'intervista, l'ambasciatore ha toccato diversi altri punti, tra cui la possibile approvazione del vaccino Sputnik in Europa, ma anche la situazione in Libia in vista delle prossime elezioni di dicembre.In questo senso, Starace ha confermato che tanto Roma quanto Mosca sono convinti che un equilibrio si potrà trovare solo attraverso il dialogo, escludendo qualsiasi tipo di soluzione di tipo militare.In conclusione, Starace ha sottolineato che proprio il successo del dialogo politico possa essere la chiave e anzi la precondizione "per il successivo, graduale e contestuale ritiro dall'est e dall'ovest".

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, italia, russia