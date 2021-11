https://it.sputniknews.com/20211119/di-maio-con-il-patto-per-lexport-stanziati-54-miliardi-di-euro-per-il-rilancio-delle-imprese-13823005.html

Di Maio: “Con il Patto per l’export stanziati 5,4 miliardi di euro per il rilancio delle imprese”

Di Maio: “Con il Patto per l’export stanziati 5,4 miliardi di euro per il rilancio delle imprese”

19.11.2021

Provvedimenti di sostegno all'internazionalizzazione da rendere permanenti per il ministro degli Esteri, che punta al record di esportazioni per la fine...

Una imponente macchina istituzionale a sostegno del rilancio dell’economia italiana, puntando su piccole e medie imprese e sulla loro proiezione internazionale. Il Patto per l’export, voluto dalla Farnesina all’inizio dell’estate 2020, è stato lo strumento principe per raggiungere gli obiettivi di ripresa del settore e dallo scorso anno: “sono stati stanziati ben 5,4 miliardi di euro per il rilancio della competitività internazionale delle nostre imprese”.È quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando al Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione, organizzato da Coldiretti.Il Patto prevede diversi strumenti, che il ministro ha ricordato, tra cui il sostegno all’e-commerce, attraverso gli accordi stretti da ICE-Agenzia “con i grandi player del commercio digitale - Alibaba, Amazon e altre piattaforme - per la promozione dei brand italiani”.Inoltre, nell'ambito del Pnrr, su impulso della Farnesina, “abbiamo rifinanziato di 1,2 miliardi di euro il Fondo 394/81 gestito da Simest a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri"."Ora - ha spiegato il ministro degli Esteri - il nostro obiettivo è rendere permanenti e strutturali questi provvedimenti".L’export italiano corre verso quota 500 miliardiDi Maio ha poi parlato dei successi delle esportazioni italiane, che “nei primi sette mesi del 2021 sono aumentate nel settore agroalimentare del 10,3%, rispetto allo stesso periodo del 2020, sfiorando i 21 miliardi di euro”.La Farnesina a tutela del Made in Italy e della dieta MediterraneaPer Di Maio, “la tutela e la promozione della filiera agroalimentare sono ambiti prioritari della diplomazia economica della Farnesina".Inoltre, Di Maio ha ribadito che, “in linea con il nostro sostegno alle diete tradizionali, sane e sostenibili come quella mediterranea, siamo contrari a sistemi di etichettatura fronte-pacco 'a semaforo' ma sosteniamo il sistema italiano Nutriscore battery".

