Cremlino "Iniziativa Congresso USA di non riconoscere Putin presidente dopo il 2024 è inaccettabile"

Per il Cremlino la risoluzione del Congresso americano sarebbe l'ennesimo tentativo di interferenza di Washington negli affari della Russia. 19.11.2021, Sputnik Italia

Il Cremlino considera inaccettabile la risoluzione dei membri del Congresso degli Stati Uniti di non riconoscere il governo del presidente russo Vladimir Putin se si candiderà per un altro mandato.Lo ha affermato oggi il portavoce della presidenza della Federazione Russa, Dmitry Peskov:Il portavoce del Cremlino ha detto che questo è un altro caso di interferenza degli Stati Uniti negli affari di altri Paesi.All'inizio di questa settimana, due membri del Congresso degli Stati Uniti hanno presentato una risoluzione per porre fine al riconoscimento statunitense di Putin come presidente della Russia se rimarrà al potere dopo il 2024. La risoluzione afferma che le irregolarità nelle elezioni russe hanno mantenuto Putin al potere e la sua permanenza in carica oltre il 2024 sarebbe illegittima.

