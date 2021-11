https://it.sputniknews.com/20211119/covid-eurocommissario-mette-in-guardia-sulla-possibile-comparsa-della-variante-bulgara-13826434.html

COVID, eurocommissario mette in guardia sulla possibile comparsa della variante "bulgara"

Il commissario europeo per il mercato interno e i servizi Thierry Breton ha affermato che esiste la probabilità che a breve potrebbe comparire la variante... 19.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-19T23:08+0100

"Non avrei voluto parlare dell'eventuale "variante bulgara", ma se non facciamo qualcosa, già quest'inverno potremmo assistere a ciò. Siccome molte persone non sono vaccinate, potrebbe formarsi una nuova variante e sarà molto più persistente. Sarebbe una brutta notizia sia per i bulgari che per tutti noi sul pianeta", ha dichiarato Breton che si trova in visita in Bulgaria.Il commissario europeo ha affermato che in Europa risulta essere vaccinato il 76% della popolazione mentre in Bulgaria questa cifra ammonta solo al 26% alla luce dell'arrivo della "quinta ondata". Parlando in onda del canale televisivo BNT, Breton ha definito la situazione con mortalità per COVID-19 una "tragedia".Nelle ultime 24 ore, stando agli ultimi dati del ministero della Salute della Bulgaria, nel Paese sono stati rilevati 2.785 casi di contagio dal COVID-19, quasi l'83% di loro non è vaccinato. Dall'inizio della pandemia nel Paese sono morte quasi 27 mila persone, con 145 deceduti nelle ultime 24 ore, il 91% di loro non era vaccinato.

