https://it.sputniknews.com/20211119/conte-chiude-ad-un-confronto-con-renzi-non-faccio-show-e-pagliacciate-13817358.html

Conte chiude ad un confronto con Renzi: "Non faccio show e pagliacciate"

Conte chiude ad un confronto con Renzi: "Non faccio show e pagliacciate"

Dopo le 13 domande poste dal M5S, Renzi lancia il guanto di sfida ma Conte non lo raccoglie e si defila dal duello in TV. 19.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-19T10:23+0100

2021-11-19T10:23+0100

2021-11-19T10:23+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/13215937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d99598ad0f62aa6033c42b3aa18fee66.jpg

Non ci sarà nessun confronto televisivo con Matteo Renzi. Lo mette in chiaro Giuseppe Conte alla trasmissione PiazzaPulita, in onda ieri sera su La7, parlando delle 13 domande del M5S e del botta e risposta con il leader di Italia viva sulle nomine Rai. Nessuna replica a Renzi neanche sulle nomine Rai, perché "non voglio infilarmi in esibizionismi personalistici che non ci interessano". Il leader di Italia viva aveva commentato con sarcasmo le dichiarazioni dell'ex premier, dopo la mancata assegnazione della direzione del Tg1 al Movimento. A PiazzaPulita Conte va al contrattacco e dichiara che il governo Renzi ha fallito perché ha concentrato maggiori poteri nelle mani dell'ad.Incalzato da Formigli sull'opportunità di un confronto, il leader pentastellato ribadisce: "Lei ha visto la trasmissione di Renzi da Lilli Gruber? C'è stata una risposta di Renzi sui contenuti? Ma cosa dobbiamo fare, un pollaio davanti ai cittadini? I cittadini - sottolinea Conte - sono persone serie si possono divertire per qualche minuto ma non è questa la politica che io voglio realizzare con il M5S".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia