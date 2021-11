https://it.sputniknews.com/20211119/cina-boicottaggio-diplomatico-usa-dei-giochi-invernali-danneggera-il-movimento-olimpico-13817892.html

Cina: "Boicottaggio diplomatico USA dei Giochi invernali danneggerà il movimento olimpico"

Gli Stati Uniti, per voce del presidente Biden, hanno minacciato ieri il boicottaggio dei Giochi Invernali di Pechino 2022. 19.11.2021, Sputnik Italia

La politicizzazione delle Olimpiadi potrebbe arrecare danni incalcolabili al movimento olimpico e sportivo globale. Lo ha affermato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian commentando un possibile boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 da parte degli Stati Uniti.Ieri il presidente degli Stati Uniti ha affermato che Washington sta prendendo in considerazione un boicottaggio diplomatico dei Giochi del 2022 per protestare contro le presunte violazioni dei diritti umani nello Xinjiang da parte del governo cinese.Tuttavia, il Comitato olimpico e paralimpico degli Stati Uniti si è opposto agli appelli dei gruppi per i diritti umani che accusavano la Cina di boicottare i Giochi olimpici invernali del 2022 a Pechino.

