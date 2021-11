https://it.sputniknews.com/20211119/abusi-sessuali-su-minori-sotto-accusa-il-fondatore-di-una-chiesa-filippina-vicino-a-duterte-13816160.html

Abusi sessuali su minori: sotto accusa il fondatore di una chiesa filippina, vicino a Duterte

Abusi sessuali su minori: sotto accusa il fondatore di una chiesa filippina, vicino a Duterte

Si faceva chiamare "figlio di Dio" e abusava di donne e ragazzine sotto minaccia di dannazione eterna. Sotto accusa per traffico sessuale il fondatore di una... 19.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-19T09:57+0100

2021-11-19T09:57+0100

2021-11-19T09:57+0100

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/10049556_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_b239621969f002f2aea27615b76626de.jpg

I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato di traffico sessuale Apollo Carreon Quiboloy, fondatore della chiesa filippina il Regno di Gesù Cristo, che è ritenuto amico del presidente Rodrigo Duterte. Il "figlio di Dio", così si faceva chiamare, avrebbe costretto alcune fedeli a fare sesso sotto minaccia di abusi fisici e "dannazione eterna". Le più giovani delle sue vittime avrebbero appena 12 anni. I sigilli dell'atto di accusa del procuratore federale sono stati tolti questo giovedì. Fra i nove indagati compaiono i nomi di Quiboloy e altre due massime personalità della chiesa evangelica. L'accusa riguarda altri tre funzionari di Los Angeles incriminati l'anno scorso e un amministratore della chiesa nelle isole Hawaii. Le nuove accuseL'atto di accusa sostitutivo contiene una serie di incriminazioni, tra cui cospirazione, traffico sessuale di bambini, traffico sessuale con la forza, frode e coercizione, frode matrimoniale, riciclaggio di denaro, contrabbando di contanti e frode sui visti.Gli abusi sessualiSecondo gli inquirenti Quiboloy e gli altri accusati reclutavano donne dai 12 ai 25 anni come "assistenti pastorali", per svolgere mansioni domestiche e di assistenza. Frode e maltrattamenti degli adeptiQuiboloy e gli altri sono anche accusati di aver portato membri della chiesa negli Stati Uniti con visti studenteschi ottenuti in modo fraudolento o matrimoni fittizi. Gli adepti venivano poi impiegati per sollecitare donazioni fasulle per i bambini poveri delle Filippine o organizzare beneficenza per la chiesa, con sede nel sobborgo di Glendale a Los Angeles. I lavoratori che sono riusciti a fuggire dalla chiesa hanno detto all'FBI di aver lavorato tutto l'anno e e di essere stati picchiati e maltrattati psicologicamente se non raggiungevano le quote giornaliere, secondo i documenti del tribunale della precedente accusa. Le somme provenienti da queste attività in realtà sarebbero servite per mantenere i sontuosi stili di vita di Quiboloy e degli altri leader della chiesa. Almeno 20 milioni di dollari sarebbero stati donati alla chiesa dal 2014 al 2019 secondo l'Fbi. La Chiesa del Regno di Gesù CristoQuiboloy, 71 anni, è il capo del Regno di Gesù Cristo, una chiesa evangelica fondata nel 1985 con 6 milioni di fedeli in circa 200 Paesi. Negli Stati Uniti il quartier generale dell'organizzazione religiosa è l'area di Van Nuys a Los Angeles. Quiboloy sarebbe uno stretto amico del presidente filippino Rodrigo Duterte, nonché suo consigliere spirituale. Durante le elezioni presidenziali del 2016 la chiesa ha apertamente sostenuto la sua candidatura. I leader della chiesa sono molto influenti nelle Filippine.

https://it.sputniknews.com/20211005/commissione-abusi-sessuali-nella-chiesa-330000-bambini-vittime-di-abusi-in-francia-in-70-anni-13176954.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa