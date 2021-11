https://it.sputniknews.com/20211118/usa-3-elettori-americani-su-5-non-vorrebbero-che-joe-biden-si-candidi-per-un-secondo-mandato-13801988.html

USA, 3 elettori su 5 non vorrebbero un secondo mandato di Joe Biden

Negli ultimi mesi, il livello di approvazione di Joe Biden è sceso ai livelli più bassi dal suo arrivo alla Casa Bianca. 18.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-18T07:13+0100

2021-11-18T07:13+0100

2021-11-18T08:39+0100

Secondo un sondaggio, condotto da HarrisX e commissionato da The Hill, il 61% degli elettori statunitensi desidera che il presidente Joe Biden si dimetta alla fine del suo mandato di quattro anni e faccia spazio ad un volto nuovo come candidato per il partito democratico.Tra gli elettori democratici, meno della metà (45%) ha dichiarato di volere che Biden tenti di correre per un secondo mandato, il 37% spera che il presidente lasci qualcun altro a rappresentare il ​​proprio partito e il 18% ha affermato di non essere sicuro.Il sondaggio ha anche fatto emergere che il 46% degli elettori registrati ha affermato di ritenere che l'operato di Biden sia stato al di sotto delle aspettative dal suo arrivo alla Casa Bianca, mentre il 23% ha affermato che il presidente ha raggiunto risultati migliori di quelli previsti e il 31% ha affermato che il presidente ha rispettato le attese.Il sondaggio coincide con i recenti sondaggi, che mostrano il grado di approvazione complessivo di Biden oscillare tra il 30% e il 40%.Il sondaggio di Hill-HarrisX è stato condotto online su 921 elettori registrati, tra il 9 e il 10 novembre.All'inizio di questo mese, un sondaggio nazionale di NBC News aveva mostrato che il tasso di approvazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden era sceso al 42% , mentre lo stesso leader americano aveva affermato dopo il vertice del G20 a Roma di non essere interessato ai dati dei sondaggi.

