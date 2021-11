https://it.sputniknews.com/20211118/turchia-rilasciata-la-coppia-di-israeliani-che-fotografo-la-residenza-di-erdogan-13803943.html

Turchia, rilasciata la coppia di israeliani che aveva fotografato la residenza di Erdogan

I due si trovavano in Turchia per una festa di compleanno, stando ai racconti dei parenti. 18.11.2021, Sputnik Italia

Le autorità della Repubblica di Turchia hanno disposto il rilascio dei due coniugi israeliani, Mordechai e Natalie Okhnin, che otto giorni fa erano stati arrestati per aver fotografato il palazzo del presidente Erdogan ad Istanbul.La coppia, in seguito all'accaduto, era stata accusata di spionaggio da parte delle autorità di Ankara.Dopo la liberazione, i due sono riusciti a rientrare a Tel Aviv a bordo di un volo privato, organizzato dal governo dello stato ebraico.In precedenza, i parenti della donna arrestata avevano affermato che la coppia, entrambi quarantenni, si trovava in vacanza in Turchia per festeggiare un compleanno.

