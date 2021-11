https://it.sputniknews.com/20211118/terza-dose-oltre-i-40-anni-si-parte-il-22-novembre-13814857.html

Terza dose oltre i 40 anni, si parte il 22 novembre

Terza dose oltre i 40 anni, si parte il 22 novembre

Anticipato al 22 novembre l'avvio della campagna per le terze dosi vaccinali anti-Covid per la fascia di popolazione tra 40 e 59 anni. 18.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-18T21:32+0100

2021-11-18T21:32+0100

2021-11-18T21:31+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/10489537_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_15272999fb299a6cd1d00d3e9566d36c.jpg

Inizialmente era previsto per l'1 dicembre, ma i dati in crescita sul contagio hanno spinto il ministro della salute Roberto Speranza e il commissario straordinario Francesco Figliuolo ad accelerare i tempi."La curva del contagio sale nel nostro Paese e, ancora di più, nei Paesi europei vicini all'Italia. Il vaccino è lo strumento principale per ridurre la diffusione del virus e le forme gravi di malattia. È giusto, quindi - ha spiegato Speranza - anticipare al 22 novembre la campagna per i richiami vaccinali per la fascia d'età 40-59 anni". La nuova circolare del generale Figliuolo prevede che le Regioni possono anticipare al 22 novembre l'avvio della somministrazione della dose booster per la fascia 40-59 anni purché siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. EMA: la terza dose ripristina la protezione"Stiamo monitorando tutti gli studi e vediamo che la protezione del vaccino, diminuisce nel tempo. Ma questo non avviene in un attimo. La terza dose restaura quella protezione che vediamo al completamento della seconda dose", cita ANSA le parole di Marco Cavaleri responsabile della task force per i vaccini e le terapie Covid 19 dell'EMA.Lockdown per i non vaccinati o super green passLa Conferenza delle Regioni chiede un'urgente riflessione con il governo per evitare di dover procedere all'applicazione di misure restrittive che potrebbero penalizzare il Natale."Le Regioni, sono preoccupate per il peggioramento dello scenario di rischio epidemiologico in alcune aree del Paese ed anche per la ricaduta che tale situazione potrebbe avere sulla ripresa economica e sulle attività sociali, a pochi giorni dall'avvio della stagione turistica invernale e a poche settimane dalle festività natalizie" cita ANSA Massimo Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati accertati 10.638 nuovi casi su 625.774 tamponi eseguiti: il tasso di positività passa da 1,9 a 1,7%, ma il dato dei nuovi contagi è il più alto da inizio maggio.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia