Terremoto di magnitudo 5,7 colpisce l'Argentina: non si registrano danni

Secondo i dati preliminari, l'epicentro del terremoto è stato individuato a 582 chilometri al di sotto del livello del mare. Al momento non è stata diramata... 18.11.2021

mondo

argentina

Un terremoto di magnitudo 5,7 della scala Richter ha colpito mercoledì l'Argentina settentrionale, secondo quanto riportato dal Centro di ricerca tedesco per le geoscienze GFZ.La scossa si è verificata intorno alle 22.38 ora italiana UTC e al momento non si registrano danni o possibili vittime a seguito del terremoto.Il terremoto è stato localizzato a circa 54 km dalla città di Campo Gallo, che risulta essere il centro abitato più vicino all'epicentro, a circa 183 km dalla città di Santiago del Estero, la città più grande della zona.Secondo il servizio europeo, nelle ultime 24 ore sono state avvertite lievi scosse in Argentina, che hanno raggiunto una forza di 3,9 sulla scala Richter.

mondo, argentina