Un ... in cambio del vaccino: night club di Ginevra offre sesso orale gratis ai clienti che si vaccinano

Sesso orale gratuito per i clienti che decideranno di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Questi avranno tempo fino al prossimo 30 novembre per poter... 18.11.2021, Sputnik Italia

È questo 'l'incentivo' prediletto dal Club Delicious, un noto strip club di Ginevra, in Svizzera, che sarà offerto ad ogni persona vaccinatasi da meno di tre giorni.Per poter approfittare dell'insolita offerta, però, i clienti del Delicious dovranno fare in fretta, dal momento che essa sarà valida solo fino al prossimo 30 di novembre.Non si tratta della prima volta in cui il Delicious si rende protagonista di iniziative stravaganti. Nel 2018, il club aveva infatti lanciato il pipe café, una speciale offerta, con la quale il cliente poteva scegliere il suo caffè e, per 80 franchi, gustarselo appoggiato a un tavolino, mentre una hostess si 'prendeva cura' di lui.La campagna vaccinale in SvizzeraStando agli ultimi dati aggiornati, la quota di cittadini svizzeri attualmente vaccinata con doppia dose ammonta al 65,1%, per un totale di 5,6 milioni di immunizzati.Complessivamente, invece, sono 11,3 milioni i vaccini somministrati dall'inizio della campagna vaccinale.

