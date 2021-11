https://it.sputniknews.com/20211118/stretta-sui-contanti-da-gennaio-non-oltre-1000-euro-arrivano-i-super-premi-del-cashback-13804251.html

Stretta sui contanti da gennaio: non oltre 1.000 euro. Arrivano i super-premi del Cashback

Stretta sui contanti da gennaio: non oltre 1.000 euro. Arrivano i super-premi del Cashback

La stretta sul contante per la lotta all’evasione. In programma una revisione della Lotteria degli scontrini. 18.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-18T12:16+0100

2021-11-18T12:16+0100

2021-11-18T12:16+0100

euro

cashback

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/377/51/3775155_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_ed376045e37d21b8cbe77ad7016a5fad.jpg

Sono diverse le novità che arrivano e quelle che invece vanno in pensione, tra le misure messe in campo per contrastare l’evasione fiscale.Da una parte va in cantina il Cashback, con l’arrivo dei superpremi da 1.500 euro. Dall’altra, invece, si prevede una revisione della Lotteria degli scontrini, ma che non sarà in vigore prima dell’anno prossimo.Fratelli d’Italia ha chiesto, con un emendamento al decreto fiscale, che la misura slitti al gennaio 2023.Cashback: ultimi giorni di vitaSono partiti in questi giorni i pagamenti per il SuperCashback da 1.500 euro, previsto dalla misura voluta dal M5S.Lotteria degli scontri da rivedereUn’altra misura che non è decollata, è quella della Lotteria degli scontrini.Sul tema sta lavorando un gruppo coordinato composto da Agenzia delle dogane e monopoli, Agenzia delle Entrate e Sogei.All’11 novembre risultavano assegnati solo 2.030 premi per 14 milioni di euro (che potranno diventare 44,2 milioni a fine anno).Il decreto fiscale ha rifinanziato la Lotteria per 45 milioni di euro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

euro, cashback