Spotify down in tutto il mondo, segnalati problemi anche in Italia

18.11.2021

Le prime segnalazioni sono arrivate verso le ore 17.00. La maggior parte di esse arriva dagli utenti negli Stati Uniti, interruzioni notevoli si registrano anche in Gran Bretagna, Paesi Bassi, Germania, Canada e Belgio.Problemi si registrano anche in Italia, Francia e Spagna.Gli utenti italiani lamentano il down della piattaforma sui social con l'hashtag #spotifydown.Stando alle informazioni di Downdetector, una grande percentuale di utenti si lamenta delle prestazioni dell'app, dei problemi che si riscontrano con il sito web, della riproduzione di musica e dei problemi di accesso.Spotify è una piattaforma di streaming audio creata nel 2008, che conta oltre 356 milioni di utenti. La libreria di Spotify dispone di oltre 70 milioni di brani musicali.

