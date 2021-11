https://it.sputniknews.com/20211118/sicilia-scommesse-illegali-online-12-misure-cautelari-13803110.html

Sicilia, scommesse illegali online: 12 misure cautelari

Sicilia, scommesse illegali online: 12 misure cautelari

Gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato gli arresti in diverse provincie della Sicilia. 18.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-18T10:44+0100

2021-11-18T10:44+0100

2021-11-18T10:44+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169243_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_b06f2c4cfc5594fb0f13f2975a15e2be.jpg

La Polizia di Stato di Palermo ha eseguito nella mattinata odierna un totale di dodici misure cautelari a carico di altrettanti soggetti, accusati per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Lo riferisce il Giornale di Sicilia.Secondo l'accusa, gli indagati avevano messo in piedi un sistema per accettare e raccogliere, anche per via telematica, scommesse di vario genere su siti internet, appartenenti a società maltesi prive di concessioni in Italia.L'operazione, denominata Game Over II, ha avuto luogo nelle province di Palermo, Ragusa, Messina, Agrigento e Trapani e ha visto impegnati circa 150 agenti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia