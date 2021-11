https://it.sputniknews.com/20211118/russia-nuovi-aiuti-umanitari-in-afghanistan-il-direttore-per-le-emergenze-afghano-ringrazia-13808481.html

Russia: nuovi aiuti umanitari in Afghanistan, il direttore per le emergenze afghano ringrazia

La Russia sta organizzando nuovi voli speciali per consegnare aiuti umanitari in Afghanistan, ha dichiarato giovedì l'ambasciatore russo a Kabul, Dmitry... 18.11.2021, Sputnik Italia

"In conformità con le istruzioni del presidente russo, il ministero della Difesa ha iniziato a fornire aiuti umanitari. Il volume complessivo è di oltre 100 tonnellate", ha affermato Zhirnov ai giornalisti.Il direttore per la gestione delle emergenze e gli affari umanitari della provincia di Kabul, Mirwais Watanmal, ha ringraziato il presidente russo Vladimir Putin, il ministero della Difesa russo e il generale dell'esercito russo Sergey Shoygu per gli aiuti ricevuti ed ha spiegato come saranno distribuiti.Nella giornata di oggi, il ministero della Difesa russo ha comunicato che è stata organizzata l'evacuazione di oltre 380 cittadini russi, nonché cittadini dei paesi membri dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (CSTO), di Ucraina ed Afghanistan. L'evacuazione è avvenuta per mezzo degli aerei da trasporto militare.

