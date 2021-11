https://it.sputniknews.com/20211118/renzi-favorevole-a-restrizioni-anti-covid-per-i-no-vax-il-lockdown-facciamolo-per-i-non-vaccinati-13802289.html

Renzi favorevole a restrizioni anti-Covid per i no-vax: "Il lockdown facciamolo per i non vaccinati"

Renzi favorevole a restrizioni anti-Covid per i no-vax: "Il lockdown facciamolo per i non vaccinati"

Immediata la replica di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, secondo cui una quarantena per i soli non immunizzati sarebbe assolutamente inutile. 18.11.2021, Sputnik Italia

Intervenendo a Non è l'Arena su La7, il leader di Italia Viva Matteo Renzi si è espresso favorevolmente rispetto ad una possibile stretta anti-Covid che sia destinata unicamente ai cittadini non immunizzati.L'ex premier si è dunque accodato alla proposta avanzata recentemente da alcuni governatori delle Regioni del nord Italia, tra cui Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia, il quale ha proposto di esentare la popolazione immunizzata dalle restrizioni che saranno introdotte in quelle zone d'Italia che nelle prossime settimane cambieranno colore, passando magari al giallo o all'arancione.Renzi si è poi detto favorevole al "lockdown selettivo, così come ipotizzato dal ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, che ha aperto a questa possibilità".La Meloni e Crisanti contro RenziLa posizione dell'ex leader del Partito Democratico è tuttavia stata contrastata da Giorgia Meloni, che si è detta contraria ad un eventuale lockdown solo per i non vaccinati, in quanto, a suo modo di vedere, "non risolverebbe nulla".Sulla stessa linea di pensiero anche il professore ordinario di microbiologia dell'Università di Padova Andrea Crisanti, che ha proposto invece di imporre l'obbligo di mascherina Ffp2:

