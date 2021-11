https://it.sputniknews.com/20211118/presidente-montenegro-e-due-cittadini-italiani-al-centro-di-scandalo-di-riciclaggio-da-22-milioni-13804905.html

Presidente Montenegro e due cittadini italiani al centro di scandalo di riciclaggio da 22 milioni

Il presidente Montenegrino ha però smentito le accuse, parlando di fronte ai giornalisti di falsificazione mediatica in atto. 18.11.2021, Sputnik Italia

La Procura speciale del Montenegro ha aperto un fascicolo d'indagine sulle accuse relative allo scandalo del riciclaggio di denaro internazionale, in cui sarebbe implicato il presidente montenegrino Milo Đukanović.Il capo dello stato è stato chiamato in causa dal magnate del petrolio albanese Rezart Taci per dei pagamenti sospetti in relazione ai cittadini italiani Francesco Zummo e Fabio Petruzzella.Oggi, Taci è ricercato dalla procura anti-corruzione e anti-criminalità organizzata di Tirana, mentre due suoi collaboratori sono stati arrestati: sono il cognato, Artur Balla, figlio di un ex giudice, e Bledar Lilo.Il filone italianoContestualmente, è stato reso noto che il Tribunale di Palermo ha aperto un'inchiesta a carico di Taci e di due cittadini italiani, Petruzzella e Zumma, per un caso di riciclaggio da oltre 22 milioni di euro.Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero tentato di spostare la somma di denaro dal Lichtenstein alla Svizzera e poi in Albania, proprio con l'aiuto del petroliere di nazionalità albanese.Fondamentali, in questo filone dell'inchiesta, le intercettazioni del Servizio centrale operativo della polizia, che hanno fatto emergere i contatti diretti dei due italiani con Daniele Cestagalli, un broker svizzero di origini italiane, e con lo stesso Taci.Petruzzella, arrestato venerdì scorso, è stato interrogato dal gip di Palermo Alfredo Montalto, ha negato tutte le accuse, sostenendo di non avere fatto nulla di illecito.La difesa di ĐukanovićIl presidente del Montenegro Milo Đukanović, da parte sua, ha affermato che risponderà all'appello della Procura speciale dello Stato in merito alle accuse di riciclaggio di denaro internazionale e di pagamenti sospetti.Il presidente montenegrino ha tuttavia sottolineato di ritenere che il caso sia in realtà una montatura e un falso:Anche la Prva banka, il principale istituto bancario montenegrino, ha smentito le accuse dei media in relazione a questa vicenda, che potrebbe "causare danni ai suoi azionisti".

