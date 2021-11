https://it.sputniknews.com/20211118/partito-da-minsk-un-volo-speciale-per-liraq-con-374-migranti-a-bordo-13810000.html

Partito da Minsk un volo speciale per l'Iraq con 374 migranti a bordo

Nella giornata di oggi, il console iracheno per la Russia e Bielorussia, Majid al-Kilani, ha riferito che 431 persone hanno fatto il check-in su voli da Minsk... 18.11.2021, Sputnik Italia

Giovedì pomeriggio è arrivato a Minsk il primo aereo della compagnia Iraqi Airways, che ha riportato in patria quegli iracheni che non sono riusciti ad attraversare il confine con l'UE e raggiungere la Polonia o la Lituania.Il check-in si è concluso alle 14:15 (ora locale, 12:15 in Italia), un'ora più tardi del previsto. Arrivati all'aeroporto, alcuni migranti hanno dichiarato di non aver intenzione di salire a bordo, mentre altri volevano tornare in Iraq, ma non si trovavano nell'elenco dei passeggeri. Alcuni di loro hanno abbandonato l'aeroporto dopo dei litigi con il personale.In seguito, la portavoce del presidente bielorusso Nataliya Eysmont ha fatto sapere che sono partite 374 persone.Un grande gruppo di migranti, la maggior parte dei quali curdi, si sono diretti verso il confine con la Polonia lo scorso 8 novembre, con l'obiettivo di entrare nell'Unione Europea. Davanti alle barriere al confine della Polonia si sono fermati circa 2.000 rifugiati, tra cui anche donne e bambini, che hanno allestito un campo improvvisato. Le forze dell'ordine polacche hanno sventato diversi tentativi di attraversare la frontiera, in quanto non considerano coloro che arrivano dalla Bielorussia rifugiati.

