Milano, individuato cadavere nelle acque del Lambro: soccorritori al lavoro

Nella mattinata di oggi è stato individuato un corpo senza vita nelle acque del fiume Lambro, a Milano. 18.11.2021, Sputnik Italia

L'allarme è stato lanciato dalla cittadinanza, che ha visto il cadavere nell'acqua e ha avvertito i soccorritori.Nonostante le operazioni si protraggano ormai da diverse ore, i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a recuperare il corpo.Per coadiuvare le unità di terra è stato fatto alzare anche un elicottero ed è stata dispiegata una squadra di sommozzatori, che stanno scandagliando la zona nei pressi di via Rizzoli, in zona Crescenzago, nel tentativo di riportare il cadavere in superificie.Una volta recuperato, sarà dato il via alle operazioni di riconoscimento, per risalire all'identità della vittima e per cercare di capire se si sia trattato di un incidente, di un malore, di un gesto estremo o se siano coinvolte terze persone.Si tratta del secondo caso in pochi mesi in cui un corpo senza vita viene ritrovato nelle acque del fiume Lombardo: in precedenza, un corpo era infatti riemerso in zona Salerano, a Lodi.

