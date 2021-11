https://it.sputniknews.com/20211118/migranti-tutta-lipocrisia-europea-meglio-morto-di-freddo-oltre-confine-che-profugo-in-polonia-13809664.html

Migranti, tutta l'ipocrisia europea: meglio morto di freddo oltre confine, che profugo in Polonia

Migranti, tutta l'ipocrisia europea: meglio morto di freddo oltre confine, che profugo in Polonia

Sentendo le notizie che ci arrivano dal confine tra Polonia e Bielorussia sento crescere in me una forte indignazione. 18.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-18T19:54+0100

2021-11-18T19:54+0100

2021-11-18T19:54+0100

turchia

siria

iraq

polonia

confine

immigrati

bielorussia

emergenza immigrazione

immigrazione clandestina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/13809593_0:254:2893:1882_1920x0_80_0_0_9c6106949ddf9da85771a534a41d0b05.jpg

Non per la sorte di quei disgraziati profughi che vengono tenuti al freddo e sono oggetto di idranti e gas lacrimogeni usati dai militari polacchi contro di loro. Per tutti costoro, iracheni, siriani, afghani, provo umana solidarietà, dispiacere per la situazione in cui si trovano e la speranza che presto si possa trovare per loro una sistemazione dignitosa.No, la mia indignazione nasce dal sentire come i nostri media riferiscono della cosa e dalle dichiarazioni delle autorità europee di Bruxelles.Non so se e come il regime di Lukashenko abbia favorito l’arrivo di famiglie con bambini speranzosi di poter entrare in Europa ma, a quanto risulta a tutti, si tratta di persone che fuggono da Paesi in guerra che cercano di mettere al sicuro le vite loro e dei loro figli.A questo punto, non importa come siano arrivati sin lì e nemmeno mi interessa sapere se da Minsk qualcuno stia cercando di trarne un qualche profitto.Il mio disgusto cresce poi quando penso che gli stessi che oggi parlano di “difendere le frontiere europee” sono coloro che quando decine di migliaia di africani sub-sahariani sbarcavano sulle coste italiane richiamavano i “valori” dell’Europa verso una doverosa accoglienza. Questi ipocriti accusano Lukashenko di essere addirittura complice di una “tratta” di esseri umani ma non hanno mai osato definire in uguale modo il ricattatore Erdogan o il governo di Tripoli.Al contrario, a costoro hanno offerto milioni di euro, navi e formazione per le forze frontaliere. Soldi che, evidentemente, non sono serviti a nulla visto che gli sbarchi in Italia e Grecia continuano imperterriti.Certo, la maggior parte degli africani mira ad andare in Francia o Gran Bretagna e, se va male, magari si può limitare a restare in Italia e, se necessario, trovare qualche occupazione illegale qui da noi. Quelli che premono ai confini polacchi, invece, vogliono la Germania e forse è proprio per questo che li si è scoperti “non benvenuti”.Sono cristiani solo per mettere fuori legge l’aborto, in nome di vite non ancora formatesi, mentre delle vite già nate se ne fregano se ciò implica loro qualche sacrificio economico o politico.Davanti a un evento come quello che accade oggi in Polonia, ritengo insignificante sapere quali siano veramente le intenzioni di Lukashenko. Giudico piuttosto più importante che i vari portavoce europei mi spieghino perché io, italiano, devo dire sì e mantenere a mie spese chiunque sbarchi sulle mie coste e intanto loro mandano soldi a Varsavia per rinforzare i confini e aggredire chi si trovano di fronte.Alla vergogna che si meritano le dichiarazioni di alcuni leader europei, si aggiunge poi anche la “preoccupazione” di un Presidente americano e della NATO che ne approfittano per alimentare un loro sentimento anti-russo e inventarsi la scusa di nuove “sanzioni”. Probabilmente a causa dell’età, Biden dimentica che qualcosa di molto peggio sta accadendo ai suoi confini dove migliaia di centro e sud-americani sono tenuti fuori dai confini statunitensi (fortunatamente in migliori condizioni meteorologiche) e, se riescono a passare, sono inseguiti come criminali da guardie a cavallo.Personalmente sono tra coloro che sperano in una Europa più unita (e meno servizievole verso interessi altrui) ma vorrei che la si smetta con quella doppia morale che, continuando su questa strada, mi spingerebbe a dover cambiare idea.

turchia

siria

iraq

polonia

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Mario Sommossa

Mario Sommossa

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mario Sommossa

turchia, siria, iraq, polonia, confine, immigrati, bielorussia, emergenza immigrazione, immigrazione clandestina