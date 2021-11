https://it.sputniknews.com/20211118/migranti-cinque-minori-fuggono-dalla-comunita-e-fanno-perdere-le-loro-tracce-13804137.html

Migranti, cinque minori fuggono dalla comunità e fanno perdere le loro tracce

Fuggiti da una struttura di Agrigento, per la polizia i minorenni si sarebbero dileguati nel nulla. Si cerca su treni e autobus per Palermo. 18.11.2021, Sputnik Italia

Cinque migranti minorenni hanno fatto perdere le loro tracce, dopo essersi allontanati dalla comunità di accoglienza. L'allarme è stato dato da un operatore del Villaggio Mosè, la struttura di Agrigento dove erano stati collocati.Dopo la segnalazione all'ufficio Denunce della Questura, la polizia ha dato il via alle ricerche, ma gli uomini della sezione Volanti non sono riusciti a mettersi sulle tracce dei cinque.Dileguatisi nel nullaLe ricerche proseguono sui treni e sui pullman, ma il gruppetto sembra essersi dileguato nel nulla. Non è escluso che i minori tentino di raggiungere Palermo per poi raggiungere altre città della Penisola. Verosimile, del resto, anche l'ipotesi di un ritorno spontaneo alla struttura, come avvenuto in altri casi di fuga. Altri casi di fugaQuello di Villaggio Mosè non è il primo caso di allontanamento.Nelle scorse settimane erano avvenute analoghe scomparse, sia a Villa Sikania di Siculiana che in altre comunità di accoglienza per minori.

