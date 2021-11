https://it.sputniknews.com/20211118/medici-sospesi-uno-su-quattro-si-e-vaccinato-ed-e-tornato-ad-esercitare-la-professione-13812804.html

Medici no vax: restano sospesi in 1.767

Restano sospesi 1.767 professionisti iscritti agli albi dei medici e degli odontoiatri. 18.11.2021

coronavirus in italia

Si è vaccinato ed è tornato ad esercitare la professione uno su quattro tra medici e odontoiatri sospesi ai sensi del DL44. Lo fa sapere in una nota ufficiale la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO). Sono 84 su 106 gli Ordini che hanno comunicato almeno una sospensione. Sospensioni che, sinora sono state 2.365, con 598 revoche per avvenuta vaccinazione. Restano sospesi 1.767 iscritti agli albi dei medici e degli odontoiatri. All'appello mancano ancora 22 Ordini che non hanno ancora ricevuto i nominativi degli iscritti sospesi. Anelli sollecita la comunicazione dei nominativi agli Ordini per rispettare gli adempimenti, anche alla luce della quarta ondata che "soprattutto in Europa, mostra come il virus che causa Covid non sia domato e come le terribili conseguenze, nel nostro Paese, siano contenute solo grazie all’alta adesione alla campagna vaccinale", precisa. In particolare, "per i sanitari, questa vaccinazione è oramai considerata un requisito essenziale per l’esercizio della professione, così come definito dalla legge: non può esserci medico che non crede all’efficacia del vaccino", prosegue. Per quanto riguarda la dose booster i dati elaborati dalla Fiaso dicono che il 42% degli operatori sanitari ha già ricevuto la dose booster, per un totale di circa 600mila operatori su 1 milione e 400mila unità.

coronavirus in italia