Magia nera ed esorcismo: la partita Algeria-Burkina Faso segnata dalle accuse di stregoneria

Magia nera ed esorcismo: la partita Algeria-Burkina Faso segnata dalle accuse di stregoneria

Allo stadio di Blida l'Algeria ha fatto intervenire un esorcista, per contrastare un presunto tentativo da parte del Burkina Faso di "stregare" il campo da... 18.11.2021, Sputnik Italia

Lo scorso 16 novembre, il pre-partita del match tra Algeria e Burkina Faso, valido per le qualificazioni ai mondiali di calcio del 2022, è stato caratterizzato da una serie di eventi alquanto bizzarri, che hanno attirato l'attenzione della stampa internazionale.I funzionari algerini hanno infatti accusato gli avversari di aver usato la magia nera sul prato dello stadio Mustapha-Tchaker di Blida, a 40 chilometri da Algeri, e hanno addirittura chiamato un esorcista per scacciare il malocchio dal rettangolo di gioco prima del fischio d'inizio.La contesa extrasportiva tra le due compagini era scoppiata già il giorno prima, quando i giocatori del Burkina Faso avevano deciso di cambiarsi sul prato, giudicando gli spogliatoi dello stadio algerino troppo fatiscenti.Casi ricorrentiLe accuse di stregoneria durante le partite di calcio non sono rare in Africa. A gennaio, anche l'allenatore dello Zimbabwe, Zdravko Logarusic, aveva criticato il Camerun per il ricorso alla magia nera.Un pipistrello morto era stato infatti trovato sul prato, pochi minuti prima della partita tra le due squadre, valida per il Campionato delle Nazioni Africane.In Ruanda, la Federcalcio ha addirittura vietato ufficialmente le pratiche di stregoneria nel suo campionato, nel 2016. Un giocatore del Rayon Sport, una delle squadre principali del paese, è stato accusato in particolare di aver stregato la porta avversaria durante un match.Nel luglio 2020, anche il nazionale ghanese Derek Boateng ha denunciato la pratica di una forma di magia nera, il "juju", all'interno della sua squadra nazionale.

