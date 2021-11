https://it.sputniknews.com/20211118/macron-incontrera-papa-francesco-a-roma-il-26-novembre-13809261.html

Macron incontrerà Papa Francesco a Roma il 26 novembre

Macron incontrerà Papa Francesco a Roma il 26 novembre

Si tratterà della seconda visita ufficiale di Macron presso la Santa Sede dalla sua elezione nel 2017. 18.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-18T22:46+0100

2021-11-18T22:46+0100

2021-11-18T22:46+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/13506441_0:180:1987:1298_1920x0_80_0_0_0ad1ff54c83e6ae6084e10771ef45ce3.jpg

Emmanuel Macron sarà ricevuto da papa Francesco venerdì 26 novembre a Roma. Ad annunciarlo oggi è stato l'Eliseo, precisando che il capo di stato transalpino si recherà in un viaggio istituzionale in Croazia e poi in Italia.Si tratta della seconda visita del Capo dello Stato al Papa dall'inizio del suo mandato quinquennale, dopo quella del giugno 2018.A Roma, dove arriverà il 25 novembre, il presidente firmerà con i vertici italiani il Trattato del Quirinale, "che favorirà la convergenza della posizione francese e italiana, nonché il coordinamento dei due Paesi in materia di politica europea ed estera, sicurezza e Difesa, politica migratoria, economia, istruzione, ricerca, cultura e cooperazione transfrontaliera", ha affermato l'Eliseo.La visita in CroaziaEmmanuel Macron è atteso a Zagabria il 24 e 25 novembre per "la prima visita ufficiale di un presidente francese in Croazia dall'indipendenza del Paese" nel 1991.Questo viaggio "darà luogo alla firma di una partnership strategica e all'accordo tra i governi per finalizzare la fornitura di caccia Rafale alla Croazia".Zagabria ha annunciato a maggio l'acquisto di 12 caccia Rafale dalla Francia, per modernizzare le proprie forze armate, avviando così il suo più grande ordine di sistemi di arma dalla guerra di indipendenza degli anni '90.La Croazia è uno degli ultimi due paesi dell'UE, insieme all'Ungheria, che Emmanuel Macron non ha ancora visitato dall'inizio del suo mandato quinquennale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo