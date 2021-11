https://it.sputniknews.com/20211118/lira-di-conte-m5s-escluso-dalle-nomine-rai-non-andremo-nelle-trasmissioni-della-tv-pubblica-13802939.html

L’ira di Conte: “M5S escluso dalle nomine Rai, non andremo nelle trasmissioni della TV pubblica”

Il leader del Movimento sbotta dopo la bocciatura delle candidature proposte per i vertici dei Tg. Tra i pentastellati serpeggia il malumore. Da Palazzo Chigi... 18.11.2021, Sputnik Italia

La mancata assegnazione della poltrona del Tg1 al grillino Giuseppe Carboni ha fatto infuriare il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che, dopo una delicata riunione con i suoi, ha annunciato che i membri del Movimento non parteciperanno alle trasmissioni della Rai.Un gesto eclatante di protesta contro le nomine alla direzione dei Tg della TV pubblica, decise dall’amministratore delegato Carlo Fuortes e che saranno proposte oggi al Consiglio di amministrazione.La scelta di Monica Maggioni al Tg1 al posto di Carboni è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di settimane di mancati incontri e di interlocuzioni deludenti per Conte.Nella stessa tornata, Fuortes ha deciso la conferma di Gennaro Sangiuliano al Tg2 (Lega), Simona Sala al Tg3, al posto di Mario Orfeo, considerata vicina al Movimento, ma anche al Pd, Paolo Petrecca, vicino a Fdi, a RaiNews e confermato Alessandro Casarin al TgR.Il M5S spaccato sulla RaiLa decisione di Conte non è piaciuta a tutti. “Così ci tagliamo le gambe da soli”, riportano i corridoi, secondo il Corriere della Sera.“Per Conte è un suicidio politico: lamentarsi pubblicamente di non avere peso. Incomprensibile”, dicono ancora i pentastellati. E Paola Taverna scrive: “Peccato che in questo gioco i vertici aziendali si siano dimenticati della prima forza politica in Parlamento”.Da Palazzo Chigi, comunque, si difende l’impostazione, data dal premier Mario Draghi, che ha puntato su pluralismo, professionalità e parità di genere.

