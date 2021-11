https://it.sputniknews.com/20211118/lexport-degli-armamenti-italiani-gestito-direttamente-dal-governo-il-primo-accordo-con-la-slovenia-13814170.html

L’export di armi, anche l'Italia vara il G2G: primo accordo on la Slovenia

L’export di armi, anche l'Italia vara il G2G: primo accordo on la Slovenia

Il cosiddetto G2G applicato da Guerini per la vendita di un velivolo militare C27 Spartan alla Difesa di Lubiana: “Rafforzata la cooperazione” tra i due Paesi... 18.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-18T22:04+0100

2021-11-18T22:04+0100

2021-11-18T22:04+0100

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

L’export di armi, anche l'Italia vara il G2G: primo accordo on la Slovenia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/13815050_0:82:1920:1162_1920x0_80_0_0_7689ffe086f0f187a8b65827596654e4.jpg

Un passo avanti verso esportazioni più forti per la Difesa italiana. Anche l’Italia, infatti, applica il cosiddetto G2G, l’acronimo inglese per indicare "da governo a governo", una pratica di trattativa diretta tra esecutivi per la vendita e l’acquisto di armamenti, che assicura trasparenza e rafforza l’industria del Paese, dominata da Leonardo e Fincantieri, a controllo statale.La G2G è stata applicata per la prima volta dal ministro Lorenzo Guerini che ha firmato un accordo con l’omologo sloveno Matej Tonin per la vendita di un velivolo militare da trasporto C27 prodotto da Leonardo.Più peso al know how italianoIl ministro della Difesa ha fatto approvare la "Direttiva per la politica industriale della Difesa" con l'obiettivo di "continuare a garantire al Paese e alle sue eccellenze industriali un posizionamento di rilievo nei principali e più innovativi programmi di cooperazione europei e internazionali, e accrescere la rilevanza tecnologica del know how italiano nel mondo".Nel contratto di vendita dell'aereo, così stipulato, è stata anche inclusa la manutenzione e l'addestramento degli equipaggi per l'aereo sloveno curati dalle nostre forze armate.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

difesa