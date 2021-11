https://it.sputniknews.com/20211118/i-tassisti-contro-draghi-sciopero-generale-il-24-novembre-per-il-ddl-concorrenza-13813272.html

I tassisti contro Draghi: sciopero generale il 24 novembre per il ddl concorrenza

I tassisti contro Draghi: sciopero generale il 24 novembre per il ddl concorrenza

Manifestazione nazionale a Roma con partecipanti da tutta Italia. La protesta spiegata con un QRcode su un grande striscione alla stazione Termini. 18.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-18T18:39+0100

2021-11-18T18:39+0100

2021-11-18T18:39+0100

mario draghi

taxi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/12/9324438_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_c25a6a9d2655facbd1ebb0e245573b24.jpg

Lotta aperta contro il ddl concorrenza per i tassisti italiani. Tutte le sigle sindacali del settore hanno indetto uno sciopero generale per mercoledì 24 novembre per protestare contro il provvedimento e contro il governo Draghi, colpevole con il testo approvato di deregolamentare il settore con un danno per la categoria.Difesa del servizio pubblicoLo sciopero sarà spiegato grazie alla tecnologia. Le ragioni dell’astensione nazionale, infatti, saranno illustrate da un QRcode che sarà stampato su un grande striscione affisso nel parcheggio dei taxi alla stazione Termini di Roma.Inquadrandolo si potranno conoscere le motivazioni dei tassisti, prima di tutto la lotta contro il ddl concorrenza che offre vantaggi alle multinazionali.Lo stesso QRcode sarà disponibile su tutti i taxi. Il volantino che lo accompagna recita: "Sciopero perché difendo il mio lavoro da chi vorrebbe distruggere il servizio pubblico, 40.000 imprese e 40.000 famiglie”.E il messaggio continua ancora scadenzando la parola “sciopero”: tra le ragioni elencate dalle sigle sindacali anche l’insoddisfazione di “pagare le tasse che evadono le multinazionali” o per avere “regole certe per tutti e non una giungla in cui vince il più furbo, o il più ladro”.La norma, cosa cambiaIl ddl stabilisce il principio di promuovere la concorrenza nel conferimento delle licenze e garantire una miglior tutela del consumatore, come parte della riforma di taxi e Ncc.La misura prevede una delega al governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, su proposta del Mims e del Mise, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

mario draghi, taxi