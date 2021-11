https://it.sputniknews.com/20211118/green-pass-cartabellotta-ridurne-la-validita-da-12-a-6-mesi-13806764.html

Green pass, Cartabellotta: ridurne la validità da 12 a 6 mesi

Green pass, Cartabellotta: ridurne la validità da 12 a 6 mesi

Riduzione a sei mesi della validità della certificazione verde e obbligo vaccinale per determinate categorie: sono queste le due misure politiche necessarie... 18.11.2021, Sputnik Italia

La pandemia di Covid-19 accelera anche in Italia, con l'impennata di nuovi contagi e ricoveri dell'ultima settimana, secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Per il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, è necessario far fronte al peggioramento dei dati con due provvedimenti di natura politica: dimezzare la validità del green pass e introdurre l'obbligo vaccinale per determinate categorie. Escluso, invece, un lockdown per non vaccinati sul modello austriaco.Nell'ultima settimana, i decessi sono stati 402, con un aumento del 21,8% dei ricoveri in terapia intensiva. Crescono pure i ricoverati con sintomi (+15,5%) e i pazienti in isolamento domiciliare (+23,5%). Il livello dei contagi aumenta per la quarta settimana consecutiva del 32,3%.In secondo luogo, suggerisce l'introduzione dell’obbligo vaccinale sia per il ciclo primario, sia per la dose di richiamo, almeno per tutte le categorie di lavoratori a contatto con il pubblico.Questa opzione, secondo Cartabellotta, rischia solo di aumentare le tensioni sociali, senza alcuna garanzia di aumentare il livello delle vaccinazioni.

