https://it.sputniknews.com/20211118/fontana-chi-si-e-vaccinato-va-tutelato-un-altro-lockdown-sarebbe-un-danno-indicibile-13803334.html

Fontana: “Chi si è vaccinato va tutelato. Un altro lockdown sarebbe un danno indicibile”

Fontana: “Chi si è vaccinato va tutelato. Un altro lockdown sarebbe un danno indicibile”

Il governatore della Lombardia è ottimista sulla tenuta della sua Regione alla nuova ondata di contagi e punta a convincere il maggior numero possibile di... 18.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-18T09:19+0100

2021-11-18T09:19+0100

2021-11-18T09:19+0100

lombardia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/9623850_0:53:1021:627_1920x0_80_0_0_82505ab8139b67ca5ead815e02a86786.jpg

Sulla proposta di lockdown alla austriaca, cioè con la marginalizzazione dei non vaccinati, Attilio Fontana, governatore della Lombardia non commenta e rimanda al governo, ma su un punto è molto chiaro, i vaccinati vanno tutelati, dice a La Stampa.La Lombardia regge alla nuova ondataFontana professa ottimismo parlando dei dati di contagi e ricoveri in Lombardia.“Per ora, da noi, i dati sembrano confermare una tenuta del contagio e significa che la campagna vaccinale ha funzionato. Le terapie intensive sono ancora al 3% e se l’anno scorso in questo periodo c’erano oltre 7.000 ricoverati negli ospedali, oggi ne abbiamo poco più di 500. Significa che certe misure funzionano”.Il governatore lombardo auspica che non siano altre chiusure e “farò di tutto per evitare che possa accadere”.Vaccinazioni anche nei supermercatiIntanto la Lombardia rilancia la campagna vaccinale e cerca di convincere gli indecisi.Intanto per la terza dose, tra prenotazioni e vaccinazioni, “abbiamo già superato il milione di persone. E c’è stato un forte incremento di prenotazioni. Vaccineremo la gente perfino nei cinema e nei supermercati. Bisogna essere realisti”.

lombardia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

lombardia, coronavirus in italia