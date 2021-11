https://it.sputniknews.com/20211118/f-16-precipita-in-grecia-il-pilota-salvo-per-miracolo-si-eietta-a-pochi-secondi-dallo-schianto-13812129.html

F-16 precipita in Grecia, il pilota salvo per miracolo: si eietta a pochi secondi dallo schianto

Un caccia F-16 è precipitato durante un atterraggio d'emergenza presso la base aerea di Andravida. Il pilota è rimasto illeso, riporta l'azienda... 18.11.2021, Sputnik Italia

L'incidente si è verificato verso le ore 16.00 (15.00 ora italiana).L'aereo dell'aeronautica militare greca inizialmente era diretto alla base di Araxos, ma il pilota è stato costretto ad atterrare alla base di Andravida (a 35 chilometri da Araxos).A seguito dell'atterraggio il caccia è uscito fuori dalla pista ed è stato danneggiato. Il pilota è sano e salvo, riferisce ERT.Come riportato da Greek Reporter, il pilota si è eiettato a pochi secondi dallo schianto del velivolo.L'aeronautica militare greca ha fatto sapere che il pilota dell'F-16 è stato trasportato in ospedale per accertamenti e che è in corso un'indagine per stabilire le cause dell'incidente.

