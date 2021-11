https://it.sputniknews.com/20211118/due-registi-italiani-fermati-sulla-piazza-rossa--facevano-foto-con-la-locandina-del-loro-film-13809019.html

Due registi italiani fermati sulla Piazza Rossa, facevano le foto con la locandina del loro film "Est dittatura last minute"

I produttori e autori cinematografici italiani Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi sono stati fermati sulla Piazza Rossa a Mosca dopo aver scattato delle foto... 18.11.2021, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/13808825_0:216:3257:2048_1920x0_80_0_0_8611724a693cc9748d9eddf64b4f2e70.jpg

I due si trovano a Mosca, dove domani presenteranno il loro film all'apertura del Russia Italia Film Festival.La polizia li ha fermati questa mattina sotto le mura del Cremlino, dove i due erano intenti a scattare delle fotografie con la locandina del loro film.Gli agenti li hanno accompagnati al vicino commissariato per vagliare nei loro confronti una sanzione amministrativa per aver violato il regolamento di svolgimento di manifestazione singole.Di quest'ultimo, probabilmente Ricciputi e Paganelli non dovevano essere al corrente, visto che nel corso di altri eventi in Europa avevano già fatto fotografie simili, senza conseguenze.Est, Dittatura Last MinuteIl film, girato nel 2020 e diretto da Antonio Pisu, è un road movie tratto da una storia vera, quella di un viaggio intrapreso dagli stessi Riceputi e Paganelli nel 1989, all'indomani della caduta del Muro di Berlino, nei paesi dell'Est.Andrea Riceputi è impegnato in attività imprenditoriali e di beneficenza, è appassionato di teatro, fotografia e riprese video, in passato era stato un attore dilettante. La sua passione per la storia e la cultura lo ha spesso ispirato, e lo ispira tutt'ora, a viaggiare.Maurizio Paganelli possiede alcune sale cinematografiche in Emilia-Romagna ed è impegnato in progetti culturali e turistici. Appassionato di cinema e viaggi, è ospite fisso dei principali festival cinematografici internazionali, come Cannes, Venezia, Berlino.La presentazione del film è in calendario il 19 novembre al cinema Oktyabr di Mosca, dove i due sceneggiatori hanno in programma un incontro con domande e risposte del pubblico.L'ottava edizione del RIFF si svolge dal 19 al 28 novembre a Mosca, sotto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Mosca e con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura. Nel programma figurano diciassette film, tra cui i nuovi film di Pupi Avati, Alessandro Gassman, Valeria Bruni Tedeschi, Ksenia Rappoport, Micaela Ramazzotti.

