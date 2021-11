https://it.sputniknews.com/20211118/decathlon-sospende-la-vendita-di-canoe-in-francia-i-migranti-le-usano-per-attraversare-la-manica-13812644.html

Decathlon sospende la vendita di canoe in Francia: "i migranti le usano per attraversare la Manica"

Decathlon sospende la vendita di canoe in Francia: "i migranti le usano per attraversare la Manica"

La catena di articoli sportivi Decathlon ha sospeso la vendita delle canoe a Calais, Grande-Synthe, Le Touquet-Paris-Plage e Boulogne sur Mer, in quanto i... 18.11.2021, Sputnik Italia

Il gruppo ha motivato la sua decisione con la recente crescita del numero di casi in cui migranti raggiungono il Regno Unito in canoe. Decathlon afferma in un comunicato stampa che le persone che tentano di attraversare il canale in questa maniera "corrono rischi notevoli", pertanto si è deciso di sospendere la vendita di canoe in tutti i negozi della Côte d'OpaleCome riportato in precedenza da BBC, lo scorso 11 novembre un numero record di migranti è arrivato in canoa in Gran Bretagna, attraversando la Manica. Il governo britannico ha definito la situazione "inaccettabile" e ha esortato la Francia ad adottare ulteriori misure per prevenire questi viaggi pericolosi.Al momento nei negozi di Decathlon sulla Côte d'Opale le canoe sono disponibili solo online con consegna a domicilio.

