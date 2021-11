Covid, per Bill Gates nel 2022 i tassi di infezione caleranno ai livelli dell'influenza

https://it.sputniknews.com/20211118/covid-per-bill-gates-nel-2022-i-tassi-di-infezione-caleranno-ai-livelli-dellinfluenza-13805351.html

Il 2022 sarà l'anno decisivo nella lotta al coronavirus, secondo Bill Gates. 18.11.2021, Sputnik Italia

Le morti per Covid e i tassi di infezione potrebbero scendere al di sotto dei livelli dell'influenza stagionale entro la metà del prossimo anno, supponendo che nel frattempo non insorgano nuove varianti più virulente.Ad affermarlo, nel corso del New Economy Forum organizzato dal Bloomberg Media Group a Singapore, è stato Bill Gates.Secondo il fondatore di Microsoft, tra l'immunità naturale e vaccinale e i trattamenti farmaceutici emergenti, "il tasso di mortalità e il tasso di malattia dovrebbero diminuire in modo piuttosto significativo".I vincoli sulla vaccinazione in alcune aree del mondo contro il Covid-19 cambieranno il prossimo anno, ha affermato Gates, poiché i problemi di approvvigionamento verranno risolti.Secondo il miliardario, in molti Paesi non è chiaro quale sarà il livello della domanda, specialmente in luoghi come l'Africa subsahariana.Inoltre, ha aggiunto che il mondo dovrebbe mettersi al lavoro anche per sradicare i focolai di influenza, al fine di ridurre il rischio di future pandemie.

